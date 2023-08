Don't Nod : Koira sortira en 2025

(Boursier.com) — Le développeur et éditeur français de jeux vidéo DontNod annonce Koira, un jeu d'aventure dessiné à la main et développé par le Studio Tolima, studio belge de jeux vidéo. Il s'agit du 2e titre développé par un studio externe et édité par DontNod.

Prévu sur Steam en 2025, Koira est un jeu centré autour d'un esprit de la forêt et de son compagnon chiot, évoluant au coeur d'une aventure empreinte de magie et de musique.

Oskar Guilbert, PDG de DontNod, déclare : "Nous sommes très heureux de soutenir et de collaborer avec Studio Tolima sur Koira. C'est un projet qui s'intègre parfaitement au catalogue de DontNod, et nous avons hâte de pouvoir partager plus de détails à l'avenir".