Don't Nod : forte hausse du résultat net

(Boursier.com) — Pour les six premiers mois de l'exercice 2022, Don't Nod affiche une progression de +16% de ses produits d'exploitation économiques qui s'élèvent à 14,9 ME contre 12,8 ME au 30 juin 2021.

L'EBITDA économique incluant les Crédits d'Impôts Jeu Vidéo s'établit à 1,8 ME, en retrait de 1,5 ME par rapport au 30 juin 2021 en lien avec la baisse des Royalties.

Le résultat net de l'ensemble consolidé du 1er semestre 2022 ressort en forte amélioration à 1,7 ME contre 0,4 ME un an auparavant.

À fin juin 2022, la société bénéficie d'une trésorerie disponible de 46,1 ME. Les dettes financières s'élèvent à 4 ME.