Don't Nod et Focus Entertainment dévoilent un nouveau gameplay trailer pour Banishers: Ghosts of New Eden au Summer Game Fest !

(Boursier.com) — DON 'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo et Focus Entertainment ont dévoilé un nouveau trailer pour Banishers: Ghosts of New Eden, "un jeu d'action-RPG narratif dans lequel un couple de Banishers a fait le serment de chasser les esprits qui tourmentent les vivants". Le trailer a été dévoilé en exclusivité au Summer Game Fest. Les

précommandes du jeu - qui sortira fin 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S - sont également ouvertes dès maintenant, y compris pour l'édition collector.