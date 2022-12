Don't Nod dévoile son nouvel action-RPG en partenariat avec Focus Entertainment

(Boursier.com) — Don 't Nod, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, dévoile son prochain action-RPG, Banishers: Ghosts of New Eden (Projet 8).

Fruit d'une nouvelle collaboration avec Focus Entertainment, Banishers: Ghosts of New Eden est prévu fin 2023 sur PC, Playstation 5 et Xbox Series X/S. Après le succès mondial de Vampyr, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, Banishers marquera une nouvelle étape dans le développement de Don't Nod sur le segment très porteur de l'Action-RPG.

Dans cette création originale à l'intrigue puissante et intimiste qui nous tient en haleine de bout en bout, incarnez un couple de chasseurs de fantômes redoutable, et faites face à des choix impossibles et des combats épiques qui auront des conséquences dramatiques pour les vivants... et pour les défunts. À travers le World Premiere Reveal Trailer, découvrez une direction artistique ensorcelante, une intrigue et des personnages forts, ainsi qu'un univers unique.

Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DON'T NOD, a déclaré : "Nous sommes très fiers de présenter notre nouvel action-RPG à notre communauté de joueuses et joueurs. Après le succès mondial de Vampyr, cette nouvelle propriété intellectuelle originale met en scène toute l'expertise du studio avec des mécaniques de combat spectaculaires, une création de personnages iconiques et des environnements à couper le souffle. Je remercie les équipes de développement de DON'T NOD pour leur engagement dans ce projet ambitieux, et notre partenaire Focus Entertainment pour son soutien dans cette nouvelle coproduction, première révélation de notre pipeline de sorties 2023-2025 fortement créateur de valeur."