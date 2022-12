Don't Nod accélère en bourse après l'annonce de son nouvel action-RPG

(Boursier.com) — Don 't Nod grimpe de 9% à près de 10 euros, alors que l'éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, a dévoilé son prochain action-RPG, Banishers: Ghosts of New Eden (Projet 8). Fruit d'une nouvelle collaboration avec Focus Entertainment, Banishers: Ghosts of New Eden est prévu fin 2023 sur PC, Playstation 5 et Xbox Series X/S. Après le succès mondial de Vampyr, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, Banishers marquera une nouvelle étape dans le développement de Don't Nod sur le segment très porteur de l'Action-RPG.

Dans cette création originale à l'intrigue puissante et intimiste qui nous tient en haleine de bout en bout, incarnez un couple de chasseurs de fantômes redoutable, et faites face à des choix impossibles et des combats épiques qui auront des conséquences dramatiques pour les vivants... et pour les défunts. À travers le World Premiere Reveal Trailer, découvrez une direction artistique ensorcelante, une intrigue et des personnages forts, ainsi qu'un univers unique.

"Banishers constitue un rendez-vous majeur pour les deux groupes, en particulier pour Don't Nod qui est par nature plus concentré" commente Portzamparc qui précise : "Compte-tenu du budget alloué, en haut de fourchette, de la nature du titre et de sa fenêtre de sortie, il a un potentiel 'mass-market'... A ce stade, nous attendons sur ce jeu un peu plus de 30 ME de royalties pour Don't Nod en cumul sur 2023 et 2024. Sur la base d'un scénario inchangé mais après mise à jour des paramètres, notre objectif est augmenté de 15,5 à 16,3 euros" conclut l'analyste.