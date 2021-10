Domino's Pizza déçoit au troisième trimestre

(Boursier.com) — Domino 's Pizza corrige avant bourse à Wall Street, le groupe américain de restauration ayant raté le consensus de revenus sur la période close. La chaîne de livraison de pizzas a annoncé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice net de 120 millions de dollars soit 3,24$ par action, contre 99 millions de dollars un an avant. Les revenus se sont établis quant à eux à 998 millions de dollars, contre 968 millions un an auparavant et 1,03 milliard de dollars de consensus. Le consensus de bpa était de 3,11$. Les ventes US à comparable ont baissé de 1,9%, alors que les ventes internationales ont augmenté de 8,8%.