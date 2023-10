Domino's Pizza bat le consensus de profit, mais...

(Boursier.com) — Domino 's Pizza a annoncé pour le trimestre clos un bénéfice dilué par action de 4,18$, en croissance de près de 50%, à comparer à un consensus de 3,30$, mais des revenus inférieurs quant à eux aux anticipations de marché à 1,03 milliard de dollars. Le géant américain de la pizza a affiché des ventes au détail mondiales en croissance de 4,9% pour le troisième trimestre 2023, hors impact des effets de change. En excluant l'impact de la sortie du marché russe, la croissance atteint 5,1%. Néanmoins, l'activité américaine à comparable a baissé de 0,6%, contre 3,3% d'expansion à comparable à l'international. Le bénéfice net a grimpé tout de même à 148 millions de dollars pour la période close, contre 101 millions de dollars un an avant.

"Nous continuons à mettre en oeuvre nos initiatives visant à stimuler une croissance durable aux États-Unis", a déclaré Russell Weiner, directeur général de Domino's. "Notre initiative 'Summer of Service' et le travail acharné de nos franchisés et des membres de notre équipe ont ramené les délais de livraison à leurs niveaux pré-pandémiques. Domino's Rewards attire davantage de clients et notre intégration avec la place de marché d'Uber est en bonne voie. Nous sommes prêts et ravis de livrer les commandes supplémentaires que les deux programmes généreront en 2024 et au-delà".