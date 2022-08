Dominion maintient ses prévisions

(Boursier.com) — Dominion Energy, le producteur et distributeur d'électricité de Virginie, a publié pour son deuxième trimestre fiscal une perte nette GAAP de 58 cents par titre, mais un bénéfice opérationnel positif de 77 cents par action. Pour le troisième trimestre fiscal, le groupe envisage un bénéfice opérationnel par action allant de 98 cents à 1,13$. La compagnie confirme ses estimations annuelles de bénéfice opérationnel, ainsi que d'autres objectifs long terme de rentabilité et dividende. Pour le trimestre clos fin juin, le profit opérationnel a atteint 658 millions de dollars, contre 628 millions un an avant. La perte nette s'est élevée à 453 millions de dollars, contre 285 millions de dollars de bénéfice net un an plus tôt.