Dollar Tree profite des achats de 'stockage'

(Boursier.com) — Dollar Tree, le détaillant discount américain, a bénéficié des achats de précaution liés à la crise sanitaire au premier trimestre. Ainsi, le bénéfice net est ressorti supérieur aux attentes à 248 millions de dollars soit 1,04$ par titre, contre 268 millions de dollars un an avant. Les ventes ont progressé à 6,29 milliards de dollars, contre 5,8 milliards un an plus tôt. Le consensus mesuré par FactSet était de 85 cents de bénéfice trimestriel par action pour 6,14 milliards de dollars de facturations. Il est donc amplement dépassé. Les ventes à comparable se sont appréciées de 7% en glissement annuel, avec l'aide de Family Dollar qui a grimpé de 15,5%. Dollar Tree avait précédemment retiré sa guidance financière, disant juste tabler sur un capex annuel réduit à 1 Md$. La situation de bilan reste solide.