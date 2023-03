Dollar Tree : prévisions trop courtes

(Boursier.com) — Dollar Tree corrige de 4% avant bourse à Wall Street, alors que le détaillant discount américain vient de publier un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes mais une guidance jugée trop courte. Pour son quatrième trimestre fiscal, le groupe a réalisé un bénéfice dilué de 2,04$ par action, en hausse de 2%, un bénéfice opérationnel en croissance de 7% à 618 millions de dollars, et des revenus de 7,72 milliards de dollars en augmentation de 9%. Le consensus sur le trimestre était de 2,02$ de bpa et 7,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Les revenus annuels s'établissent en hausse de 7,6% à 28,3 milliards, tandis que le bpa dilué grimpe de 24% à 7,21$. Pour l'exercice fiscal 2023, le groupe envisage un bénéfice allant de 6,3 à 6,8$ par titre, une croissance de 1-4% à comparable de l'activité de l'enseigne Dollar Tree et une hausse de 5% environ pour Family Dollar.