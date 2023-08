Dollar Tree : prévisions sans relief

(Boursier.com) — Dollar Tree, le détaillant discount américain, corrige avant bourse à Wall Street. Pour le deuxième trimestre fiscal, le groupe a affiché une croissance à comparable de 6,9% et un bénéfice dilué par action de 91 cents. Dollar Tree renforcer par ailleurs ses estimations annuelles de revenus entre 30,6 et 30,9 milliards de dollars, et resserre ses prévisions de bénéfice dilué par action entre 5,78 et 6,08$. Cette guidance de bénéfices est largement inférieure au consensus, du fait de coûts accrus. Le consensus de marché était en effet de 6$ environ, bien supérieur au milieu de fourchette des estimations du jour.