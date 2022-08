Dollar Tree corrige, sur des prévisions décevantes

(Boursier.com) — Dollar Tree décroche avant bourse à Wall Street, suite à sa publication financière trimestrielle. Le détaillant américain a fait état pour son deuxième trimestre fiscal d'un bénéfice dilué par action en forte augmentation de 30% à 1,6$, niveau record, ainsi que de ventes consolidées en progression de 6,7% à 6,77 milliards de dollars. La guidance de revenus annuels est révisée, entre 27,85 et 28,1 milliards de dollars. Le bénéfice par action est anticipé entre 7,1 et 7,4$. Le consensus était de 8,19$ de bénéfice par action et 28,16 milliards de dollars de revenus.