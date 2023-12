Dollar General : stabilisation confirmée ?

(Boursier.com) — Dollar General, le détaillant discount américain, a publié pour son troisième trimestre fiscal, clos début novembre, des revenus de 9,7 milliards de dollars, en augmentation de 2,4% en glissement annuel. L'activité a toutefois baissé de 1,3% à comparable. Le bénéfice opérationnel a chuté de 41% à 434 millions de dollars. Le bénéfice dilué par action a baissé de 46% à 1,26$. Le bénéfice net consolidé a reculé de 47% à 276 millions de dollars. Le consensus était de 1,19$ de bénéfice ajusté trimestriel par action pour 9,64 milliards de dollars de revenus. Dollar General continue de s'attendre à une croissance des ventes nettes comprise entre 1,5 et 2,5% sur l'exercice 2023. L'évolution des ventes des magasins comparables est anticipée entre -1% et une stagnation. Le bénéfice par action est attendu entre 7,10 et 7,60$, soit une baisse de 29 à 34%.