Dollar General : performance mitigée

(Boursier.com) — Dollar General, le détaillant discount américain, a affiché un bénéfice net de 659 millions de dollars et 2,96 dollars par action pour le quatrième trimestre, contre 597,4 millions de dollars un an plus tôt. Le consensus FactSet était de 2,95$ par action. Le groupe a enregistré des revenus de 10,2 milliards de dollars sur la période, en ligne avec le consensus, contre 8,7 milliards de dollars un an auparavant. La croissance a été soutenue par l'expansion des ventes à comparable et les contributions des nouveaux magasins, bien que certaines fermetures de magasins aient pesé. Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 5,7%, très légèrement inférieures aux attentes. Pour l'exercice 2023, Dollar General prévoit une croissance de 3 à 3,5% à comparable. La société s'attend à une croissance d'environ 5,5 à 6% de ses ventes nettes, avec un impact négatif anticipé de deux points lié au fait que l'exercice 2022 comptait 53 semaines. "Nos perspectives pour l'exercice 2023 reflètent notre confiance dans l'entreprise, même dans un environnement économique et opérationnel potentiellement difficile", a déclaré le directeur financier. Le conseil d'administration a déclaré une augmentation du dividende à 59 cents par action.