Dollar General : nouveau warning, nouveau plongeon

(Boursier.com) — Dollar General s'effondre de 15% en pré-séance, plombé par un nouvel avertissement sur résultats. Le détaillant discount américain, pénalisé par un trafic plus faible dans les magasins et par la décision de vendre davantage de produits essentiels à faible marge plutôt que de biens discrétionnaires, s'attend désormais à des ventes à magasins comparables pour l'exercice 2023 comprises entre une baisse de 1% et une croissance de 1%, par rapport à une augmentation de 1% à 2% espérée précédemment. Le bénéfice ajusté par action devrait se situer entre 7,10 et 8,30 dollars, soit en baisse de 22 à 34%, contre une précédente fourchette allant de -8% à 0. Les perspectives considérablement réduites reflètent également la concurrence accrue de la part de sociétés comme Dollar Tree et Walmart.

Sur le trimestre clos, la firme a fait état d'un repli de ses ventes à magasins comparables de 0,1%, contre un consensus de +1,08%, et d'un bpa ajusté de 2,13$, contre 2,98$ un an auparavant et un consensus logé à 2,46$. La marge brute a reculé de 1,2 point sur un an à 31,1%. "Bien que nous ne soyons pas satisfaits de nos résultats financiers globaux, nous avons réalisé des progrès significatifs au deuxième trimestre en améliorant l'exécution de notre chaîne d'approvisionnement et de nos magasins", a déclaré le DG, Jeff Owen, dans le communiqué.