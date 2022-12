Dollar General dévisse à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Dollar General, le détaillant discount américain, plonge avant bourse à Wall Street. Le groupe vient de faire état pour son troisième trimestre fiscal, clos fin octobre, de ventes en augmentation de 11,1% à 9,5 milliards de dollars. La croissance à comparable a été de 6,8%. Le bénéfice opérationnel a augmenté de 10,5% à 735 millions de dollars. Le bénéfice dilué par action s'est apprécié de 12% à 2,33$. Le bénéfice net s'est établi à 526 millions de dollars, en hausse de 8% en comparaison de l'an dernier. Le consensus était de 2,53$ de bpa pour 9,43 milliards de dollars de revenus.

Au 28 octobre 2022, le total des stocks de marchandises représentait 7,1 milliards de dollars, comparativement à 5,3 milliards de dollars au 29 octobre 2021, soit une augmentation de 28,4% par magasin. Cette augmentation reflète principalement l'impact de l'inflation des coûts des produits, ainsi qu'un plus grand éventail de produits à plus forte valeur, en particulier dans les catégories Maison et Saisonnier, principalement en raison du déploiement continu de l'initiative de la Société sur les non-consommables, ainsi que de la réception des produits saisonniers.

Le groupe révise par ailleurs ses estimations annuelles, du fait d'une pression plus importante que prévu sur la marge brute. La croissance à comparable est attendue entre 6 et 7% sur le quatrième trimestre, ce qui se traduirait par une croissance annuelle en haut de fourchette de la guidance antérieure allant de 4 à 4,5%. Le bpa dilué est attendu entre 3,15 et 3,3$ sur le quatrième trimestre, ce qui traduirait une progression de 7 à 8% sur l'exercice, contre une fourchette antérieure allant de +12 à +14%.