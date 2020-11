Dolfines : un MoU avec 8.2 France

(Boursier.com) — Dolfines annonce ce jour la signature d'un Memorandum Of Understanding (MOU) avec 8.2 France permettant de construire et développer une offre commune et intégrée combinant leurs expertises à destination du marché des énergies renouvelables. L'ambition de Dolfines et de 8.2 France est de proposer aux acteurs majeurs de l'énergie éolienne offshore et onshore une offre intégrée et créatrice de valeur dans l'expertise technique des turbines, des infrastructures électriques et des fondations. Face au gigantesque marché des énergies renouvelables, les offres de services pour la gestion des actifs et les conseils en ingénierie sont encore atomisées, les acteurs ne couvrant très souvent que leur domaine d'expertise propre. En particulier, sur le marché visé par cet accord de coopération, il n'existe aujourd'hui que très peu d'acteurs en Europe - et aucun en France.

La forte croissance du nombre de fermes éoliennes offshore en France sur les dernières années et la montée en puissance du marché de l'énergie éolienne offshore constituent une opportunité unique pour un acteur intégré. Il est ainsi rappelé que, sur la base des estimations de WindEurope, 450 GW d'énergie éolienne offshore pourraient être installées en Europe à horizon 2050, dont 57 KW pour la France, qui dispose de la deuxième surface maritime mondiale. Aujourd'hui, seuls 22 GW sont installés en Europe, et 2 MW en France.

L'objectif de France Energie Eolienne est l'installation de 10 GW d'énergie éolienne offshore à horizon 2030, dont 3,5 GW ont déjà été alloués. L'International Reneweable Energy Agency estime que 228 GW pourraient être installés en Europe d'ici à 2030.