Dolfines : tirage de la 5e tranche du programme obligataire avec Negma

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Dolfines au 1er semestre s'établit à 4,3 millions d'euros, en progression de 115% par rapport au chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 (2 ME).

L'Ebitda (Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions) s'établit à -0,4 ME pour le 1er semestre 2022.

Le résultat net est de -3 ME en intégrant 2 ME de frais d'émission du programme d'obligations convertibles en actions mis en place en avril.

Au 30 juin, la trésorerie brute s'élevait à 0,5 ME et les dettes financières brutes à 6,5 ME, soit une dette financière nette de 6 ME. Les fonds propres s'élevaient à 0,1 ME, dont 2 ME d'avances conditionnées.

Au 30 septembre, la trésorerie brute de Dolfines (y compris ses filiales) s'élevait à 1,4 ME et les dettes financières brutes à 3,2 ME, soit une dette financière nette de 1,8 ME.

Financement

Sur la période à venir, les besoins de financement de Dolfines, outre le besoin en fonds de roulement, sont notamment liés aux objectifs suivants :

- la poursuite de la construction de la croissance future dans le cadre du plan Cash & Value 21-25. A ce titre, Dolfines a annoncé le 18 octobre l'acquisition de Maintcontrol, expert en contrôle et maintenance prédictive. Cette acquisition stratégique vient renforcer l'offre de Dolfines dans les services à l'éolien terrestre et maritime ;

- la poursuite du financement du développement de l'outil télescopique OHMe ainsi que du flotteur TrussFloat15+ ;

- la construction en cours du "Service Digital" de Dolfines visant à proposer au marché des énergies renouvelables une approche renforçant efficacité et fiabilité.

Dans cette perspective, Dolfines a demandé à Negma, qui l'a accepté, de procéder en date du 27 octobre 2022 au tirage de la 5e et dernière tranche du programme 2022 d'obligations convertibles en actions avec bons de souscription d'actions. Celle-ci s'élève à 800 obligations qui seront libérées en 4 échéances d'ici au 31 décembre 2022, la première étant de 200 obligations en date du 27 octobre. L'ensemble de cette 5e tranche permettra à Dolfines de lever 2 ME et de poursuivre ainsi le renforcement de ses capitaux propres.

"Le nombre d'actions créées à l'occasion de la conversion de ces obligations, qui est à l'initiative de Negma, étant fonction de la moyenne des cours de Bourse précédant les conversions, il n'est pas possible d'en déterminer le montant à date, ni leur incidence sur la situation de l'actionnaire ou sur les capitaux propres", explique Dolfines.