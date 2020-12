Dolfines : succès du placement privé de 1,2 ME à 1,5 euro l'action

Dolfines : succès du placement privé de 1,2 ME à 1,5 euro l'action









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dolphines , spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, a réalisé avec succès un placement privé de 800.000 actions nouvelles ordinaires par construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs européens qualifiés pour un montant brut total de 1,2 million d'euros afin de poursuivre le renforcement de ses capacités industrielles et commerciales à un moment de forte structuration du marché de l'éolien flottant.

L'augmentation de capital de Dolphines a été réalisée par émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au prix de 1,5 euro par placement privé au profit d'investisseurs qualifiés.

Les actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital seront de même catégorie que les actions existantes. Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 14 décembre et leur admission sur le marché d'Euronext Growth Paris est prévue le 14 décembre 2020. Les actions nouvelles porteront jouissance courante, et seront immédiatement assimilées aux actions existantes à compter de leur émission.

A l'issue du règlement-livraison, le capital social de Dolphines sera composé de 9.272.774 actions d'une valeur nominale unitaire de 1 euro, soit 9.272.774 euros.

A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la société préalablement à l'émission sera de 0,91 % après l'émission.