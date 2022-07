Dolfines : retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — Dolfines a tenu son Assemblée générale extraordinaire, en seconde convocation, le 19 juillet sous la présidence de Jean-Claude Bourdon, Président Directeur général.

Toutes les résolutions proposées au vote des actionnaires ont été approuvées, notamment :

- Apurement partiel du compte de report à nouveau par imputation sur le compte "Réserve légale" et sur le compte "Primes d'émission" ;

- Réduction du capital social par voie de réduction du nominal à 0,01 euro ;

- Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions auto-détenues ;

- Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actions au profit de catégories de bénéficiaires.

"Dolfines est désormais en ordre de fonctionnement sur le plan bilantiel. Le Conseil d'Administration dispose des délégations nécessaires pour activer les tirages de cash nécessaires au support de notre plan Cash & Value 21-25" a indiqué Jean-Claude Bourdon aux actionnaires, et de poursuivre : "Plus que jamais, Dolfines met au service de la transition énergétique ses capacités d'expertise technique et de fournisseur de solutions innovantes pour une meilleure énergie sur les deux grands axes stratégiques et porteurs des énergies renouvelables et des énergies conventionnelles décarbonées".