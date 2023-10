Dolfines : repli des comptes au 1er smestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Dolfines SA s'établit à 1,17 millions d'euros au 1er semestre 2023, à comparer à 2,41 ME au 1er semestre 2022, soit un recul de près de -50%.

Le niveau d'activité trop faible, les charges de personnel trop élevées et les charges financières importantes liées aux modes de financement pratiqués expliquent la performance négative de Dolfines SA au 1er semestre 2023. L'ebitda (Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions) est de -0,80 ME.

Le résultat net s'établit à -2,36 ME intégrant un résultat financier négatif exceptionnel de (-1,59 ME) dû pour l'essentiel à la prise en compte du versement d'une soulte à Negma lors des conversions des OCABSA, le cours de l'action étant inférieure au nominal.

La nouvelle Direction de Dolfines a mis en oeuvre durant l'été une restructuration organisationnelle en profondeur de la société qui s'est notamment traduite par : le départ de plusieurs cadres de l'entreprise ; la réorganisation du bureau d'Abu Dhabi ; la réduction drastique de l'ensemble des charges fixes.

Au 30 juin 2023, les fonds propres de Dolfines SA s'élevaient à 6,31 ME, en hausse de 23% par rapport à fin décembre 2022. A fin juin, la trésorerie brute s'établissait à 0,32 ME et la dette financière nette de la trésorerie à 3,13 ME, à comparer à 2,35 ME à fin décembre 2022.

Plusieurs augmentations de capital ont été réalisées au cours du 1er semestre 2023.

"La qualité des perspectives offertes par nos marchés, la solidité de nos expertises et la remobilisation de nos équipes sont des atouts importants dans notre volonté de retrouver les chemins de la croissance profitable", commente Adrien Bourdon-Feniou, Président-Directeur général de Dolfines.