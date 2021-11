Dolfines : poursuit activement l'adaptation de son organisation

(Boursier.com) — Séparation juridique des activités dans les énergies conventionnelles et dans les énergies

renouvelables Les activités dans les énergies conventionnelles (Oil & Gas) sont en cours de transfert dans une structure juridique distincte et détenue à 100% par DOLFINES SA. Il s'agit des activités d'Audit & Inspection, d'Assistance technique et de Management de projets. La nouvelle entité juridique portera le nom de FACTORIG, reconnu par tous les grands opérateurs pétroliers et gaziers. Elle tirera pleinement parti d'une cession du Rig Sedlar, dont le processus de vente, ralenti par la crise sanitaire, a été relancé avec trois sollicitations émanant d'opérateurs et de courtiers internationaux. Il est rappelé que cet actif a été totalement déprécié dans les comptes de DOLFINES.

Par ailleurs, les travaux de développement du TrussFloat15, extrapolation du Trussfloat6 pour les futures turbines de 15 MW et plus, se poursuivront directement sous DOLFINES SA, de même que les activités de services dans les énergies renouvelables, celles de 8.2 France et les futurs développements pour l'immense marché de l'éolien offshore.

Emission de Green Bonds à hauteur de 2 millions d'euros

L'émission du Green Bond, effective au 30 décembre 2021, est effectuée dans le cadre de l'autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires de DOLFINES du 29 juin 2021 et des décisions du Conseil d'administration du 7 septembre 2021 par voie d'offre à des investisseurs qualifiés pour un montant de 2 millions d'euros avec une maturité de 2 ans, remboursable mensuellement et assortie d'un coupon annuel de 12% payable mensuellement.

Entre juillet 2022 et novembre 2023, les détenteurs d'obligations auront la possibilité de convertir celles-ci en actions DOLFINES avec possibilité de cession sur le marché Euronext Growth. Le prix de conversion est fixé à 0,50 euro par action.

A partir de juillet 2022, DOLFINES aura la possibilité de rembourser sans préavis, partiellement ou totalement, les détenteurs des obligations. Les obligations ne sont pas inscrites sur un marché de cotation et sont librement négociables entre investisseurs qualifiés au sens de la réglementation.

Cette émission a été réalisée selon les meilleures pratiques du marché et en conformité avec les Principes applicables aux obligations vertes publiés par l'International Capital Markets Association (ICMA).