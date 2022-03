Dolfines : Point d'étape à la fin mars 2022

(Boursier.com) — Dolfines , spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, propose un point d'étape à fin mars 2022 sur ses deux axes stratégiques.

Sur les seuls mois de janvier et février 2022, le Groupe Dolfines a généré un chiffre d'affaires de 1,3 ME, supérieur aux mois de janvier et février 2019 et à un niveau jamais atteint depuis 2016, confirmant ainsi l'accélération du développement évoqué lors de l'annonce, fin janvier, de l'arrivées de nouvelles expertises sur les deux axes stratégiques des énergies renouvelables et conventionnelles.

Activité énergies conventionnelles

Un contexte de crises multiples qui se traduit par la hausse des prix du pétrole...

Le choc pétrolier rampant constaté en 2021, lié à la reprise de l'activité économique mondiale, est actuellement amplifié par les conséquences de la guerre en Ukraine, où Dolfines n'a aucune activité, ni en Russie.

De ce fait, autour de 110 $/bbl actuellement, soit une croissance de près d'un facteur 6 depuis le premier semestre 2020 où ils étaient tombés à moins de 20 $/bbl, les prix du pétrole Brent ont ainsi pratiquement retrouvé les niveaux historiques des années 2013 / 2014. Rien ne permet aujourd'hui d'anticiper une inflexion de cette tendance dans un contexte où de nombreux pays producteurs (Angola, Nigeria, Lybie notamment) peinent à satisfaire leurs objectifs de production et où le sous-investissement de l'industrie dans son ensemble remonte à 2015.

Le contexte est donc très incitatif pour les grands opérateurs pétroliers et gaziers, et surtout les indépendants, plus mobiles, à intensifier leurs investissements de production pour tirer pleinement parti de cette situation...