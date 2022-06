Dolfines : perspectives présentées

(Boursier.com) — Dolfines , spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, présente ce jour à 11h30 au Marché ses perspectives au cours d'un Webinaire. A court terme, le groupe intensifiera ses efforts pour accroître l'activité sur ses deux axes stratégiques des énergies renouvelables et conventionnelles, avec comme objectif une situation de cash flow opérationnel (avant investissements, cessions d'actifs et financements) "neutre". A moyen et long terme, l'objectif est de pérenniser les volumes sur des marchés en forte croissance tout en développant par croissance interne et externe les services à forte valeur ajoutée, et notamment la digitalisation / robotisation avec exploitation des données et l'intensification de l'Engineering de Smart Solutions. Ces développements seront notamment financés par une opération projetée de levée de fonds pour un montant de l'ordre de 4 ME avec pour objectif d'associer, d'une façon ou d'une autre, l'ensemble des actionnaires, ajoute le groupe.