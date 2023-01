Dolfines : opérations sur le capital

(Boursier.com) — Dolfines , spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, annonce ce jour :

- La terminaison officielle du programme 2022 d'Obligations Convertibles en Actions avec BSA,

- La réalisation en date du 13 janvier 2023 d'une augmentation de capital de 187.920 euros par l'émission de 18.792.000 actions nouvelles au cours de 1 cent par action, portant le nombre total d'actions en circulation à 283.848.262 et le capital social à 2.838.482,62 euros.

Cette augmentation de capital est relative à une compensation de créances existantes auprès d'un prestataire de service historique de Dolfines ayant privilégié le règlement en actions plutôt qu'en numéraire.