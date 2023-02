Dolfines : levée de 2 ME sous forme d'OCABSA

(Boursier.com) — Dolfines a annoncé, le 16 février, la validation par son Conseil d'administration de la signature d'une Lettre d'Intention (LOI) et d'entrée en période d'exclusivité dont l'objet est le projet d'acquisition de 100% du capital et des droits de vote d'une société d'expertise internationale sur le marché de l'EHS (Environnement, Santé et Sécurité).

La société annonce aujourd'hui avoir levé, sous forme d'une ligne d'OCABSA de 2 millions d'euros, le financement sur ses fonds propres permettant de couvrir cette opération.

L'emprunt obligataire sera constitué au maximum de 18 tranches plafonnées à 2.000.000 euros chacune, constituées d'obligations convertibles en actions (OCA) auxquelles sont attachés des bons de souscription d'actions (BSA). Dolfines décidera de l'émission des tranches à tout moment, étant précisé qu'une période de 44 jours de bourse devra s'écouler entre deux tranches.

Les OCA d'une valeur nominale de 2.500 euros chacune seront souscrites au pair et auront une maturité de 12 mois. A l'échéance, les OCA seront converties par leur porteur en actions de la société sur la base d'un ratio de conversion correspondant à 92% du plus bas VWAP (cours moyen pondérés par les volumes de l'action) des 15 jours de bourse précédant la date de conversion.

Les OCA ne font pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth et par voie de conséquence ne seront pas cotées.

Le nombre de BSA à émettre lors de chaque tirage de tranche sera égal au nombre des OCA émises divisé par le prix d'exercice du BSA correspondant à 115% du VWAP des 15 jours de bourse précédant la demande d'émission de la tranche concernée. Les BSA ne sont pas cessibles sans accord préalable de la Société. Ils ne font pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé. Ils sont exerçables à tout moment à compter de la date d'émission et dans les 60 mois suivants leur émission.

Dolfines rappelle avoir procédé, en 2022, au tirage de 2.454 OCA dans le cadre de ce contrat de financement, toutes converties en actions.

Les fonds levés contribueront à financer l'acquisition d'une société d'expertise internationale sur le marché de l'EHS (Environnement, Santé et Sécurité), opération pour laquelle une Lettre d'Intention (LOI) et d'entrée en période d'exclusivité dont l'objet est le projet d'acquisition de 100% du capital et des droits de vote de cette société a été validée par le Conseil d'administration de Dolfines, le 15 février 2023.