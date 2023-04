Dolfines : Le Résultat net est de (2,18) ME

(Boursier.com) — DOLFINES , spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, annonce aujourd'hui ses résultats pour l'exercice 2022.

Le Chiffre d'affaires grimpe à 7,65 ME, soit +18% à périmètre comparable. Le Résultat net est de (2,18) ME hors charges financières non récurrentes. Le groupe note l'augmentation des fonds propres à près de 5 ME et de la trésorerie à 1,7 ME.

Perspectives : le closing de l'opération annoncée le 21 février dernier d'acquisition d'une société d'expertise internationale sur le marché de l'EHS prévu au plus tard le 10 mai prochain...