Dolfines finalise l'acquisition d'Aegide International

(Boursier.com) — Dolfines annonce l'acquisition définitive de la totalité du capital et des droits de vote de la société Aegide International SAS. Aegide International est une société d'expertise dédiée à la sécurité des personnes sur leur lieu de travail. Elle dispose d'un 'trackrecord' de près de 30 ans de services HSE (Hygiène, Sécurité et Environnement) haut de gamme, constamment renouvelés, adaptés et améliorés pour offrir à ses clients une vision toujours nouvelle de la culture sécurité.

Aegide International compte plus de 200 clients dans différents secteurs industriels tels que, notamment, l'Energie, le Transport, la Logistique et l'Agroalimentaire. En 2022, elle a généré un chiffre d'affaires de 2,75 millions d'euros, en croissance annuelle moyenne de 15% par an sur les trois dernières années, soit le double du rythme de croissance du marché, avec une marge Ebitda/ Chiffre d'affaires de 9%.

Le rapport du Commissaire aux apports a retenu une valorisation à 100% de la société de 1,9 ME. 70% de ce montant sont payés en numéraire à partir de la trésorerie de Dolfines, les 30% restant étant financés par l'émission d'actions nouvelles Dolfines.

A l'issue de cette opération, Adrien Bourdon-Feniou détient 18% du capital de Dolfines, alignant ainsi ses intérêts sur ceux de l'ensemble des actionnaires de la société.

Le nouvel ensemble propose un potentiel élevé de création de valeur. En effet, l'acquisition d'Aegide International par Dolfines ouvre 3 grands axes de création de valeur future :

- La complémentarité des métiers et des services sur les marchés des grands groupes de tous secteurs désireux d'améliorer sans cesse la sécurité industrielle, ainsi que la complémentarité géographique, qui s'articule essentiellement autour de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient, avec en plus une présence marquée au Brésil ;

- La diversification des activités de Dolfines au-delà du secteur des énergies conventionnelles et renouvelables, qui reste toutefois un domaine clé pour l'entreprise ;

- Le renforcement de la capacité de gestion de Projets, au-delà des métiers de l'Inspection et de l'Audit.