Dolfines fait le point sur les perspectives de croissance à mi-juillet 2021

Dolfines fait le point sur les perspectives de croissance à mi-juillet 2021









(Boursier.com) — DOLFINES avait annoncé, le 24 mai dernier, être entré en discussions exclusives pour le rachat de la société 8.2 France, un des leaders mondiaux de l'expertise de parcs de production d'énergies renouvelables. L'objectif est de construire une offre intégrée et créatrice de valeur dans les services techniques aux fermes éoliennes principalement offshore, aux infrastructures électriques et aux fondations en qualité d'experts et d'ingénieurs-conseils sur des marchés en forte croissance, en faisant largement appel aux outils digitaux mis au point par DOLFINES.

8.2 France a réalisé en 2020, année de pandémie mondiale, une croissance de 16% de son chiffre d'affaires à 1,8 ME, ce qui atteste de sa solidité et de sa position de leader sur des marchés en forte croissance, bâtie sur plus de douze ans de confiance de ses clients, et de ses équipes structurées, hautement qualifiées et autonomes. L'activité constatée depuis le début de l'exercice 2021 est marquée par une forte accélération de cette croissance.

D'ores et déjà, les complémentarités métiers et géographiques de DOLFINES et de 8.2 France apparaissent clairement

Complémentarité métiers, avec 8.2 France entièrement concentré sur les énergies renouvelables, l'éolien en particulier, DOLFINES proposant son expertise reconnue de l'offshore et des services liés ;

Complémentarité géographique avec la présence marquée de DOLFINES en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Asie, l'activité de 8.2 France se situant essentiellement en France et en Europe, dans des zones peu ou pas touchées aujourd'hui par les limitations de déplacement ;

L'alliance des expertises et des marchés créera immédiatement un ensemble gréé pour la croissance sur des marchés en fort développement, catalyseur d'intérêt pour d'autres acteurs du marché, ouvrant ainsi la voie à d'autres opérations de croissance externe créatrices de valeur.

Le processus d'acquisition de 8.2 France se poursuit de façon satisfaisante pour l'ensemble des parties avec un objectif de Signing d'ici fin juillet, une fois toutes les étapes juridiques et sociales finalisées. Une communication plus complète sur les dimensions industrielles, commerciales et financières de l'opération sera alors effectuée.

Accélération de la mise au point du flotteur porteur de turbines de 15 MW, qui deviendra très prochainement le standard en termes de taille pour les parcs éoliens offshore du futur

Sur un horizon plus large, le programme de flotteur TrussFloat 15, extrapolé du flotteur référent TrussFloat 6 et financé à partir du Green Bond, est rigoureusement tenu et ses maquettes numériques et de test en bassin seront présentées à l'automne.

Les études en cours vont tendre à améliorer plusieurs critères de design pour une meilleure compétitivité :

optimisation de la structure générale pour améliorer le comportement à mer de l'ensemble,

diminution du poids par MW installé,

intégration en amont des études d'industrialisation pour en faciliter la fabrication.

Une communication spécifique sur ce jalon majeur sera alors proposée.

Energies conventionnelles : la remontée des prix du pétrole au cours des derniers mois a un impact favorable sur les activités de DOLFINES

L'embellie des cours du baril depuis début novembre 2020 s'est poursuivie tout au long du 1er semestre 2021, avec un quasi-doublement des prix sur la période, de 38 US$ à 74 US$ pour le baril de Brent. La reprise des prix du pétrole repose sur plusieurs facteurs, mais les perspectives ouvertes par la mise sur le marché de vaccins ont clairement généré une anticipation collective d'une reprise économique mondiale, donc de la demande d'énergie.

Dans ce contexte, l'activité de DOLFINES dans le secteur des énergies conventionnelles a clairement repris, ainsi que l

DOLFINES est aujourd'hui sollicité sur de nombreux projets de taille significative avec de grands opérateurs étatiques et privés. L'activité de Factorig a ainsi fortement repris depuis le début de l'année avec un nombre de sollicitations commerciales supérieur à ceux d'avant 2019. Les projets de forage, tant à terre qu'en mer, sont également en forte croissance, ce qui a un impact notable sur nos activités d'assistance technique et d'ingénierie de construction.

Division par deux du nominal de l'action et doublement consécutif du nombre des actions ordinaires

Conformément à la décision de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 29 juin 2021, la valeur nominale des actions de la Société est ramenée à 0,50 euro. Le capital de la Société est ainsi composé de 19.145.548 actions de 0,50 euro chacune.

La division de la valeur nominale sera effective à l'ouverture du marché le 19 juillet 2021. A cette date, l'action DOLFINES se négociera sur la base du cours d'ouverture du 19 juillet divisé par 2.

En conséquence, un actionnaire détenant 1 action DOLFINES avant l'opération en détiendra 2 à compter du 19 juillet 2021.

Le seul objectif de cette opération est d'accroître la liquidité du titre au moment où les perspectives de concrétisation de la croissance des activités de DOLFINES sont susceptibles d'attirer de nouveaux actionnaires.

Cette opération n'aura pas d'impact sur la situation fiscale ou les droits des actionnaires. Elle sera réalisée sans frais ni formalité pour eux.