Dolfines (ex-Dietswell) : renforce sa structure financière malgré un semestre difficile

Dolfines (ex-Dietswell) : renforce sa structure financière malgré un semestre difficile









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, le chiffre d'affaires de Dolfines (ex-Dietswell) s'élève à 1,5 million d'euros (3 ME un an plus tôt). L'Ebitda est en perte de -1,1 ME (-0,3 ME à la fin du 1er semestre 2019).

Au final, le résultat net sur la période est une perte de -1,3 ME (-0,5 ME un an plus tôt).

L'activité et les résultats du 1er semestre 2020 sont marqués par l'impact de la contraction massive, au cours de cette période, de l'activité économique mondiale sur l'industrie pétrolière et gazière, ces effets devant se prolonger sur le second semestre.

Au-delà de ces résultats, Dolfines a renforcé sa structure financière avec une baisse de sa dette financière brute, passant de 1,38 ME à fin 2019 à 0,84 ME à fin juillet 2020, et une augmentation de la trésorerie disponible. Celle-ci s'établissait à fin juillet à 0,8 ME (0,31 ME à fin 2019).