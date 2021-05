Dolfines : discussions exclusives pour le rachat de la société 8.2 France

(Boursier.com) — Dolfines , spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, annonce être en discussions exclusives pour le rachat de la société 8.2 France, un des leaders mondiaux de l'expertise de parcs de production d'énergies renouvelables.

8.2 France a réalisé en 2020, année de pandémie mondiale, une croissance de 16% de son chiffre d'affaires à 1,8 ME, ce qui atteste de sa solidité et sa position de leader sur des marchés en forte croissance, bâtie sur plus de 12 ans de confiance de ses clients, et de ses équipes structurées, hautement qualifiées et autonomes.

En novembre 2020, les sociétés Dolfines et 8.2 France avaient bâti un partenariat pour capter des opportunités de marché en conseil et en expertise technique sur l'activité de l'éolien afin de couvrir le spectre le plus large possible de prestations de service dans leurs domaines de compétences respectifs.

La qualité des contacts commerciaux établis pour présenter cette nouvelle offre globale a confirmé l'importance des synergies entre les deux sociétés, ainsi que leur capacité à proposer une offre intégrée et créatrice de valeur dans l'expertise technique des turbines, des infrastructures électriques et des fondations en qualité d'experts ou d'ingénieurs-conseils sur des marchés en forte croissance.