Dolfines contient sa perte ce semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, Dolfines enregistre un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros (1,5 ME pour le 1er semestre 2020). Il atteint 80% du chiffre d'affaires réalisé sur l'exercice 2020.

La croissance notable du chiffre d'affaires d'un semestre sur l'autre conjuguée au maintien d'une stricte discipline sur les charges a permis de résorber en partie les pertes d'exploitation, avec un Ebitda de -0,7 ME au 1er semestre 2021 (-1,1 ME au 1er semestre 2020).

Le résultat net de la période s'établit à -0,7 ME (-1,3 ME au 1er semestre 2020).

Situation financière

Au 30 juin 2021, les capitaux propres s'établissaient à 3,9 ME, quasiment stables par rapport au niveau de 4 ME au 31 décembre 2020, les effets de l'augmentation de capital réalisée en janvier 2021 ayant compensé la perte du 1er semestre.

A la même date, la trésorerie brute s'élevait à 1,9 ME, en progression de 0,4 ME par rapport au 31 décembre 2020, et la dette financière nette s'établissait à 0,1 ME.