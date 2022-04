Dolfines : comptes publiés

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de DOLFINES SA a enregistré une augmentation de plus de 55% par rapport à l'exercice précédent, avec 3,93 ME contre 2,53 ME en 2020.

L'EBITDA ressort à (1,46) ME, en légère amélioration par rapport à 2020, où il s'établissait à (1,85) ME.

La perte sur l'ensemble de l'exercice 2021 s'établit à (1,56) ME, à comparer à (2,26) ME sur l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2021, les fonds propres s'élevaient à 3,12 ME, contre 4,05 ME à fin 1020. Ils prennent en compte un montant d'avances conditionnées inchangé de 1,7 ME.

La dette financière s'établit à 2,13 ME, à comparer à une situation de trésorerie nette positive de 0,66 ME à fin 2020. La trésorerie a été impactée par une hausse de 0,56 ME en frais de Recherche & Développement, essentiellement consacrés au flotteur TrussFloat15 et à l'outil télescopique de maintenance lourde des éoliennes en mer.

Activité au 1er trimestre 2022

Le chiffre d'affaires de DOLFINES, incluant les activités de 8.2 France, s'élève à0, 64 ME, en hausse de 73% par rapport au 1er trimestre 2021 où il s'établissait à 0,37 ME (DOGS seulement). En intégrant les activités de 8.2 France du 1er trimestre 2021, la progression est de 5,3%.

Perspectives d'avenir

fin de satisfaire à la demande croissante d'énergie tout en maintenant le réchauffement climatique bien en dessous de 2o, le secteur de l'énergie doit se décarboner. Il doit donc évoluer vers les énergies renouvelables tout en améliorant l'impact environnemental de la production de pétrole et de gaz.

L'expertise technique et les solutions innovantes sont au coeur de ce challenge. Dans ce contexte, le positionnement de DOLFINES, fournisseur d'expertises et de solutions innovantes pour une meilleure énergie, se situe au carrefour des dynamiques actuelles et futures des marchés des énergies renouvelables et conventionnelles.

Opération de recapitalisation proposée à l'Assemblée générale du 30 juin 2022

A fin 2021, le montant des capitaux propres étant inférieur à la moitié du capital social et la Société étant tenue au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant l'exercice au cours duquel la situation a été constatée de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social, il serait proposé à l'Assemblée générale se tenant le 30 juin 2022 de procéder à une réduction de capital suivie d'une recapitalisation.

A l'issue de la réduction de capital, le capital social serait de 191.455,48 euros divisé en 19.145.548 actions de 0,01 euro. Par voie de conséquence, les capitaux propres de la Société seront supérieurs au capital social et s'élèveront à 1.434.118,43 euros.