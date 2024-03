Dolfines : chiffre d'affaires 2023 en retrait

(Boursier.com) — La société Dolfines, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelle, a publié un chiffre d'affaires 2023 de 7,99 ME, en hausse de 5,4% par rapport à 2022. Hors activités d'Aegide International, intégrées à compter du 1er mai 2023, le chiffre d'affaires d'ensemble s'établit à 6,3 ME, en retrait de 16,75% par rapport à 2022.

Dolfines rappelle que malgré l'intense restructuration en cours, les pertes chroniques et persistantes de l'entreprise, et notamment de son Bureau d'études, impactent négativement sa trésorerie, déjà fragilisée par son endettement important. L'entreprise focalise actuellement ses efforts sur l'amélioration de la rentabilité de ses activités opérationnelles et l'optimisation des coûts liés aux travaux de R&D de son Bureau d'études.