Dolfines : Adrien Bourdon-Feniou succède à Jean-Claude Bourdon

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale ordinaire de Dolfines s'est tenue le 28 juin à Montigny le Bretonneux. Toutes les résolutions ont été votées à l'unanimité des voix présentes et représentées.

En particulier, et sur proposition de Jean-Claude Bourdon (Président et fondateur de Dolfines SA), l'Assemblée a profondément renouvelé la composition du Conseil d'administration. Elle a ainsi ratifié la nomination d'Adrien Bourdon-Feniou (Président-Directeur général d'AEGIDE International), société récemment acquise par Dolfines SA, comme administrateur de Dolfines SA. Elle a également nommé MM. Rudolph Hidalgo et Jean-François Carminati administrateurs de Dolfines SA.

Faute de quorum, l'Assemblée générale extraordinaire ne s'est pas tenue.

Démission de Jean-Claude Bourdon

A l'issue de l'Assemblée générale ordinaire, un Conseil d'administration s'est tenu. Il a d'abord pris acte de la démission de Jean-Claude Bourdon de son mandat de Président-Directeur général de Dolfines SA. Le Conseil a remercié Jean-Claude Bourdon pour l'ensemble de son parcours au service de la construction d'un acteur reconnu internationalement par l'ensemble des opérateurs du secteur O&G, et qui aura réalisé près de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2014 et 2015 avant que la chute durable des prix du pétrole n'entame la rentabilité de ses opérations.

Le Conseil d'administration a ensuite nommé Adrien Bourdon-Feniou Président-Directeur général de Dolfines SA. Après discussion approfondie du Conseil sur l'ensemble des aspects de la vie du groupe Dolfines, les administrateurs ont invité le nouveau Président-Directeur général à présenter au Conseil d'administration, avant la fin du second semestre 2023, un plan global incluant les 5 axes suivants :

- l'évolution de la structure de financement du groupe avec, au-delà, l'objectif d'entrée d'un actionnaire de référence au capital de Dolfines SA ;

- la réorganisation et l'intégration des différentes entités du groupe aux fins de réaliser les indispensables synergies organisationnelles, commerciales et financières ;

- les options de croissance rentable et génératrice de trésorerie, tant internes qu'externes ;

- les moyens et ressources à mettre en oeuvre pour obtenir la meilleure valorisation des efforts de R&D accomplis ou en cours sur les technologies OHMe, Trussfloat 15+ et Sedlar ;

- le renforcement de l'organisation du groupe en matière de reporting comptable et de pratique de la RSE.