Dolfines active son plan de développement de services aux énergies renouvelables

(Boursier.com) — Dolfines , expert dans les projets d'ingénierie et de services sur le marché des énergies traditionnelles depuis plus de 20 ans, a finalisé l'acquisition de la société 8.2 France. Dolfines initie ainsi son projet de construction d'une filière de services aux énergies renouvelables dont il ambitionne de devenir l'un des acteurs majeurs du secteur.

Jean-Claude Bourdon, Président de Dolfines déclare : "L'acquisition de 8.2 France, finalisée ce 20 septembre dernier est la première pierre d'un nouveau groupe dont la vocation est de devenir leader sur le marché des services à l'industrie de l'éolien offshore en particulier. Cette acquisition est l'élément initial de cette stratégie Nous avons établi les plans pour les prochaines étapes de développement du groupe qui s'organisera autour des trois pôles de l'ingénierie, de l'inspection et des services de maintien en condition opérationnelle des équipements de production d'énergie. Les synergies entre ces pôles et les expertises vont être renforcées et 8.2 France en est un élément essentiel".

Bruno Allain, Président de 8.2 France, ajoute : "Nous sommes ravis d'apporter notre expertise et notre savoir-faire à Dolfines dont le développement d'une filière de services aux activités offshore correspond aux attentes de la profession. Le défi est important mais l'association de nos compétences saura le relever, nous en sommes convaincus".