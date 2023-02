Dolfines : acquisition en projet sur le marché de l'EHS

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Dolfines, du 15 février, a validé la signature d'une Lettre d'Intention (LOI) et d'entrée en période d'exclusivité dont l'objet est le projet d'acquisition de 100% du capital et des droits de vote d'une société d'expertise internationale sur le marché de l'EHS (Environnement, Santé et Sécurité).

L'acquisition de cette société donnerait à Dolfines un accès privilégié à un marché en forte demande de conseil en sécurité industrielle, études d'impact et RSE. Elle renforcerait significativement sa présence sur ses axes de développement actuels, en particulier dans le secteur des énergies renouvelables.

Le chiffre d'affaires de cette société s'est établi à 2,75 millions d'euros pour l'exercice 2022, en progression de 17% par rapport à 2021, avec une marge Ebitda/ Chiffre d'affaires de 9,2 % et une situation de trésorerie nette positive au 31 décembre 2022.

Le financement de cette opération sera couvert par le financement en cours de Negma qui pourrait envisager une prise de participation minoritaire dans Dolfines, confirmant ainsi son projet d'accompagner le développement industriel de la société dans la durée.

La réalisation de l'acquisition sera subordonnée au résultat d'un audit d'acquisition qui devrait être finalisé au plus tard le 3 mars 2023.