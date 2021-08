Dolfines : acquisition de 8.2 France

(Boursier.com) — Dolfines , spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, a conclu le 30 juillet l'acquisition de la société 8.2 France, un des leaders de l'expertise de parcs de production d'énergies renouvelables. A cette occasion, Dolfines a mis en place avec la société d'investissement Negma une ligne de financement ajustée sur la durée du Plan Cash&Value21/25. Le nouvel ensemble "constitue dès aujourd'hui un acteur intégré fortement désireux de prendre toute sa part dans la croissance attendue du marché mondial de l'énergie éolienne offshore, mais aussi des besoins élevés d'entretien du parc éolien onshore en France".

En 2020, 8.2 France avait généré un chiffre d'affaires de 1,8 ME, en hausse de 16% par rapport à 2019 malgré la crise sanitaire. Sur le 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires s'est établi à 1,2 ME avec une perspective de croissance d'au moins 35% sur l'ensemble de l'exercice 2021. La marge EBITDA / chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 s'élève à 18,6%. Sur le 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires de Dolfines s'établit à 2 ME, en progression de 36,5%. Sur la base d'une consolidation en intégration globale des activités de 8.2 France au plus tard à compter du 1er septembre 2021, des projections des carnets de commandes consolidés et d'une stabilisation de la situation économique et sanitaire, le CA consolidé du nouvel ensemble pourrait s'établir entre 4 et 5 ME sur l'exercice 2021.