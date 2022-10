Dolfines acquiert Maintcontrol

(Boursier.com) — Dolfines , spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, fait l'acquisition de Maintcontrol. Sur l'axe stratégique des services aux énergies renouvelables terrestres et maritimes, Maintcontrol vient renforcer significativement l'offre de 8.2 France intégrée à Dolfines en octobre 2021. L'expertise de Maintcontrol dans les domaines de l'acquisition et de l'exploitation des données en continu contribue directement à l'optimisation du fonctionnement des parcs éoliens terrestres et maritimes.

Créée en 2004, Maintcontrol est basée à Valergues (Hérault). Elle intervient comme bureau d'étude et d'expertise pour apporter à ses clients son savoir-faire indépendant dans le contrôle et la maintenance conditionnelle. En 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 538 kE, dont 14% à l'international, sur les marchés des énergies renouvelables (éolien et hydraulique). Ses clients sont principalement des exploitants producteurs d'énergies et des maintenanciers industriels et tertiaires. Maintcontrol est actuellement impliquée dans des projets de surveillance vibratoire online et d'expertises vibratoires structurelles.