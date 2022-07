Dolfines : 1er semestre dynamique

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Dolfines au 1er semestre 2022 s'établit à 4,3 millions d'euros. Il progresse de 115% par rapport au chiffre d'affaires du 1er semestre 2021, qui était de 2 ME sans prendre en compte les activités de 8.2 France, consolidées depuis le 1er octobre 2021.

En prenant en compte le chiffre d'affaires de 1,2 ME réalisé par 8.2 France au 1er semestre 2021, la progression d'un semestre sur l'autre est de 3 %.

Le chiffre d'affaires des activités O&G s'établit à 2,6 ME, en hausse de 62% d'un semestre sur l'autre. L'activité Energies Renouvelables a généré un chiffre d'affaires de 1,6 ME, en progression de 33%. Enfin, le chiffre d'affaires de l'activité Ingénierie et Technologies s'est établi à 0,1 ME (0,4 ME au 1er semestre 2021), les ressources ayant été redirigées en priorité vers les solutions de demain sur l'éolien offshore et la digitalisation.