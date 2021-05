Dogecoin to the moon ? Elon Musk survolté

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le dogecoin, altcoin préféré d'Elon Musk, dont le cours s'était littéralement envolé ces derniers mois, reperd 3% environ sur 24 heures sur CoinMarketCap vers 0,54$, pour une capitalisation encore supérieure à 69 milliards de dollars. Pourtant, SpaceX va lancer la mission 'DOGE-1 Mission to the Moon' au premier trimestre de l'année prochaine, la compagnie d'astronautique et de vol spatial de Musk acceptant d'ailleurs pour l'occasion les dogecoin comme mode de paiement. Geometric Energy Corporation a annoncé cette mission hier dimanche.

SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year > >- Mission paid for in Doge >- 1st crypto in space >- 1st meme in space > >To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

Tom Ochinero, responsable commercial de SpaceX, s'est dit enthousiaste à l'idée de ce lancement. "Cette mission démontrera l'application des cryptomonnaies au-delà de l'orbite terrestre et posera les fondations du commerce interplanétaire", a même assuré le dirigeant. Voilà qui devrait donc faire plaisir aux Jedi et autres Gardiens de la Galaxie.

The defense calls Wario. pic.twitter.com/D2ANjRmbMO

— Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl), via Twitter

Musk tient donc promesse, puisqu'il avait promis le mois dernier de mettre littéralement le dogecoin "sur la lune". Le parcours de la cryptomonnaie est plus que sportif ces derniers jours. Ainsi, le dogecoin s'était effondré dimanche suite à l'intervention remarquée de Musk dans le show comique 'Saturday Night Live'. Le patron de Tesla et SpaceX s'est une fois encore distingué à cette occasion. Vêtu de noir, il s'est décrit comme la première personne atteinte du syndrome d'Asperger invitée à l'émission, ou acceptant du moins d'admettre ce trouble. Musk s'est dit incompris, expliquant ses réactions ou tweets parfois quelque peu gênants ou déconcertants par ce fonctionnement particulier de son cerveau. Il revendique toutefois d'avoir réinventé la voiture électrique et d'être capable d'envoyer des humains sur Mars, ce qui, on en conviendra, est peu commun. Musk s'est prêté au jeu de l'émission en se déguisant en Wario, ennemi de Super Mario.

Elon Musk! > >📺: https://t.co/dEaCbOXEvD pic.twitter.com/5BiZOMzKOF

— Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl), via Twitter

Les commentaires de Musk à propos du dogecoin ont été... lunaires (ou peut-être martiens), puisqu'il a qualifié l'altcoin d'arnaque dans un sketch, alors qu'il semble pourtant défendre ardemment cette devise digitale née d'une plaisanterie de média social, mais devenue l'une des premières 'cryptos' par la capitalisation. L'homme d'affaires a indiqué que le dogecoin était "la monnaie du futur, un véhicule financier inarrêtable qui va dominer le monde", avant d'ajouter qu'il s'agit "d'une arnaque"... Il faudrait donc sans doute prendre la 'pique' du milliardaire sur le ton de la plaisanterie à un degré que l'on vous laissera choisir. On sait que Musk a d'ailleurs investi personnellement dans le dogecoin pour son fils, ce qui montre qu'il aime toujours autant la devise numérique au Shiba Inu.

En février, Tesla a pour sa part déclaré avoir acquis pour 1,5 milliard de dollars de bitcoin. Le concepteur de voitures dirigé par Musk entend aussi accepter le bitcoin en tant que paiement. Depuis, le constructeur a revendu une portion de son investissement en BTC pour plus de 270 millions de dollars et pour un bénéfice de plus de 100 millions.

Jeudi, sur le réseau social Twitter, Musk a fait preuve d'un peu plus de sagesse en glissant : "Les cryptomonnaies sont prometteuses, mais s'il vous plaît, investissez avec prudence !". Dans une vidéo attachée au tweet, il affirme même que "cela doit être considéré comme de la spéculation à ce stade", même si "les cryptomonnaies ont une bonne chance de devenir la future monnaie de la Terre".

Cryptocurrency is promising, but please invest with caution! https://t.co/A4kplcP8Vq

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

Les commentaires du génial Musk sont donc totalement contradictoires, mais il se comprend et c'est bien l'essentiel.