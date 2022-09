DocuSign s'envole à Wall Street

(Boursier.com) — DocuSign , le groupe californien actif dans les technologies de signature électronique et de gestion des transactions, bondit de 17% avant bourse à Wall Street. Le groupe vient en effet de battre le consensus de bénéfice sur le trimestre clos et de renforcer ses prévisions de facturations. Pour son deuxième trimestre fiscal, DocuSign a dégagé un bénéfice ajusté par action de 44 cents, contre 42 cents de consensus de marché et 47 cents sur la période comparable, l'an dernier. Les revenus ont totalisé quant à eux 622 millions de dollars, contre 512 millions de dollars un an avant, et 3% de mieux que le consensus. Le groupe relève enfin ses estimations annuelles de facturations, qui vont désormais de 2,55 jusqu'à 2,57 milliards de dollars (2,53 milliards de consensus). Les revenus sont espérés entre 2,47 et 2,482 milliards. La marge opérationnelle ajustée est anticipée entre 16 et 18%.