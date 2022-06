DocuSign s'effondre après les résultats

(Boursier.com) — DocuSign , le spécialiste californien de la signature électronique et des transactions numériques, plonge de 26% avant bourse à Wall Street ! Le groupe vient en effet de rater le consensus de bénéfice sur le trimestre clos et de revoir en baisse ses prévisions. Sur le premier trimestre fiscal 2023, clos fin avril 2022, le groupe a affiché des revenus en augmentation de 25% à 589 millions de dollars, avec une progression de 26% des recettes d'abonnements à 569 millions. La perte nette GAAP a été de 14 cents, contre 4 cents un an avant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 38 cents, contre 44 cents un an plus tôt et 46 cents de consensus. Le free cash flow a tout de même augmenté à 175 millions. Pour l'exercice clos fin janvier 2023, le groupe table sur des revenus allant de 2,47 à 2,482 milliards, et une marge opérationnelle ajustée allant de 16 à 18%.