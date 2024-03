DocuSign : remarquable ?

(Boursier.com) — DocuSign , le géant californien de la signature électronique, a publié hier soir à Wall Street un quatrième trimestre meilleur que prévu. Le bénéfice ajusté par action a été de 76 cents, contre 64 cents de consensus et 65 cents un an avant. Les revenus ont totalisé 712 millions de dollars, en croissance de 8% en glissement annuel, contre un consensus de marché de 698 millions. Les revenus d'abonnement s'élèvent à 696 millions de dollars, soit une augmentation de 8%. Les services professionnels et autres revenus ont été de 17 millions de dollars, soit une croissance de 5%. La trésorerie, les équivalents de trésorerie, la trésorerie affectée et les placements s'élevaient à 1,2 milliard de dollars à la fin du trimestre. Pour l'exercice, les revenus ont été de 2,8 milliards de dollars, pour un bpa ajusté de 2,98$. Sur l'exercice entamé, les revenus sont attendus entre 2,915 et 2,927 milliards de dollars, pour une marge opérationnelle ajustée allant de 26,5 à 28%.