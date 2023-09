DocuSign dépasse les prévisions et dope ses rachats d'actions

(Boursier.com) — DocuSign , le géant californien de la signature électronique, a publié hier soir à Wall Street un deuxième trimestre meilleur que prévu. Le bénéfice ajusté par action a été de 72 cents contre 65 cents de consensus. Les revenus ont totalisé 688 millions de dollars, battant de près de 2% le consensus des analystes. Le chiffre d'affaires total a ainsi progressé de 11% d'une année sur l'autre. Les revenus d'abonnement s'élevaient à 669,4 millions de dollars, soit une augmentation de 11%. Les services professionnels et autres revenus se sont élevés à 18,3 millions de dollars, soit une croissance de 8%. Les facturations ont été de 711,2 millions de dollars, en hausse de 10%. La marge brute non-GAAP s'est affichée à 82%, stable. Le bénéfice net non-GAAP par action diluée a été de 0,72$ contre 0,44$ un an plus tôt. La trésorerie, les équivalents de trésorerie, la trésorerie affectée et les placements s'élevaient à 1,5 milliard de dollars à la fin du trimestre. Le groupe a autorisé une hausse de 300 millions de dollars du programme de rachat d'actions, porté à 500 millions de dollars. Pour l'exercice, les revenus sont attendus entre 2,725 et 2,737 milliards de dollars, pour une marge opérationnelle ajustée de 23 à 24%.