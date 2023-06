DocuSign dépasse les attentes à Wall Street

(Boursier.com) — DocuSign , leader de la signature et de la gestion des transactions numériques, a annoncé hier soir, après la clôture des marchés américains, des comptes supérieurs aux attentes, propulsant l'action en hausse de 5% à Wall Street. Pour le premier trimestre fiscal de l'exercice décalé 2024, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 72 cents, contre un consensus de 53 cents et un niveau de 38 cents un an avant. Les revenus ont totalisé 661 millions de dollars, battant de 3% le consensus, alors qu'ils étaient de 589 millions pour la période correspondante, l'an dernier. Les revenus ont donc progressé de 12%. Les facturations se sont appréciées de 10% en glissement annuel. Pour l'exercice clos fin janvier 2024, le groupe envisage des revenus allant de 2,713 à 2,725 milliards de dollars, pour une marge opérationnelle ajustée allant de 22 à 24% et une marge brute ajustée de 81 à 82%.