Docks Pétroles d'Ambes : petit correctif comptable

(Boursier.com) — Suite à la publication des résultats de l'exercice 2022, en date du 13 avril, la société Les Docks Pétroles d'Ambes apporte un rectificatif concernant le résultat exceptionnel, dû à une erreur de frappe.

Le résultat exceptionnel s'élève en 2022 à +221 kE (et non -221 kE) versus +384 kE en 2021 (et non -384 kE).

Le chiffre d'affaires 2022 est confirmé à 17,22 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant ressort à 5,43 ME pour un résultat net de 4,22 ME (3,61 ME en 2021).