Docks Pétroles d'Ambès : bonne résistance au 1er semestre

(Boursier.com) — Au cours du 1er semestre 2020, le chiffre d'affaires de Docks Pétroles d'Ambès s'élève à 8,27 millions d'euros (8,14 ME au 30 juin 2019). Il est en hausse de +1,5% par rapport au 1er semestre 2019.

Les charges d'exploitation progressent globalement sur la période de 3,38% par rapport au 1er semestre 2019. Cette augmentation est due notamment au poste "Gros entretiens" en hausse de 78,83% (+232 kE). Le résultat d'exploitation de la société girondine s'élève à 2,07 ME (2,03 ME au 30 juin 2019).

Au 30 juin, le résultat exceptionnel est positif à hauteur de 53,85 kE, du fait des reprises de provisions de renouvellement devenues sans objet.

Le résultat net s'élève à 1,52 ME (1,5 MEau 30 juin 2019). Il est en phase avec les prévisions budgétaires.