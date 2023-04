DNXCorp : très gros dividende

(Boursier.com) — Sur l'ensemble de l'exercice 2022, les ventes de DNXcorp ont totalisé 20,15 millions d'euros, en légère baisse de -3,4%.

Le résultat opérationnel de l'exercice 2022 est en progression de +16,3% par rapport à l'exercice 2021, grâce à une bonne maîtrise des coûts et à l'impact de l'acquisition et de l'intégration de la société PK Multimedia au 1er septembre 2023. Il s'établit à 4,58 ME.

La rentabilité se renforce, à 22,7% du chiffre d'affaires (18,9% sur 2021).

Le résultat net s'établit à 4 ME, en baisse de -11,9% par rapport à l'exercice 2021.

La rentabilité nette des activités poursuivies diminue légèrement à 20% du chiffre d'affaires (22% en 2021).

La trésorerie minorée des passifs financiers courants s'établit à 5,6 ME au 31 décembre 2022. Le Groupe DNXcorp reste dégagé de tout emprunt bancaire.

Dividende

Aucun acompte sur dividende n'ayant été versé au semestre précédent, DNXcorp proposera à l'assemblée générale un dividende exceptionnel de 2,5 euros par action au titre de l'exercice 2022, qui sera distribué en juin 2023.

Rappelons que DNXCorp est actuellement sur un cours de 12,9 euros, ce qui matérialise un rendement proche de 20%.