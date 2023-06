DNXCorp : toutes les résolutions ont été approuvées

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société DNXCorp SE s'est réunie le 15 juin.

L'Assemblée générale a adopté les 10 résolutions proposées par le conseil d'administration.

Les actionnaires ont notamment approuvé :

- les comptes sociaux relatifs à l'exercice se clôturant le 31 décembre 2022, le rapport du Réviseur d'entreprises agréé relatif à ces comptes, et le rapport de gestion du Conseil d'administration ;

- la distribution d'un dividende annuel de 2,5 euros par action ;

- les comptes consolidés de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2022 le rapport du Réviseur d'entreprises agréé relatif à ces comptes consolidés, et le rapport de gestion du groupe ;

- l'octroi du quitus aux administrateurs et au réviseur d'entreprises pour l'exercice de leurs mandats respectifs relatifs à l'exercice se clôturant au 31 décembre 2022 ;

- le renouvellement des mandats des administrateurs pour une durée de 6 ans ;

- la nomination de BDO Audit S.A. en qualité de réviseur d'entreprise agrée pour l'exercice se clôturant au 31 décembre 2023 ;

- vote du renouvellement du programme de rachat d'actions pour une durée d'une année portant sur un maximum de 10% des actions émises par la Société et dans la limite d'un montant de 20 ME ;

- l'octroi de tantièmes d'une valeur de 1.000 euros net annuel à chaque administrateur pour l'exercice de son mandat à compter de l'année 2023.